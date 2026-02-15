ANEST IWATA Racing、今季からGAINER製Zで参戦！ フラガの後任は韓国人ドライバーのリ・ジョンウ
ANEST IWATA RacingはGAINERと本格的にジョイント。GT300規定のZで参戦することとなった。
安田裕信、リ・ジョンウ／ANEST IWATA GAINER Racing
写真：: Motorsport.com / Japan
2月15日、スーパーGT・GT300クラスに参戦するANEST IWATA Racingの2026年シーズン体制発表がアネスト岩田本社で行われ、GAINERとのタッグでZを投入することが明かされた。
2023年からアルナージュとのジョイントでGT300への参戦をスタートさせ、2025年からGAINERをメンテナンスガレージに迎えて自社チームとして参戦していたANEST IWATA Racing。今季はGAINERとの提携を強化し、『ANEST IWATA GAINER Racing』としてシーズンを戦うことになった。
これに伴い、参戦車両もスイッチ。昨年まではレクサスRC F GT3を採用していたが、今季からGAINERが自社製作するGT300規定のZを投入することになった。
ドライバーラインナップは、昨年加入の安田裕信が残留。GT500にステップアップしたイゴール・オオムラ・フラガの後任として、韓国人ドライバーのリ・ジョンウが起用されることになった。ジョンウは既にFIA F4やスーパー耐久など国内レースでの経験もあり、日本語も堪能だ。
またGAINERは富田竜一郎、大木一輝のラインナップを継続する。かねてより目指していたZの他チーム供給が実現した形となるGAINERの石田美香監督は、投入3年目となるZについて、ポストリグや風洞を活用して性能を強化してきたと説明した。「キレッキレの応援をよろしくお願いします！」と集まったファンに力強く呼びかけた。
記事をシェアもしくは保存
最新ニュース
ダ・コスタ、巧みな戦略で2024年以来の優勝。日産ローランド3位｜フォーミュラE第5戦ジェッダE-Prix
ANEST IWATA Racing、今季からGAINER製Zで参戦！ フラガの後任は韓国人ドライバーのリ・ジョンウ
ノリスは連覇に向け「手強い存在」として戻ってくる！？ ジェンソン・バトン、規則一変も燃料になると予言
苦しむアストンマーティン。しかしアロンソはニューウェイを信頼「彼は30年間F1を支配してきた。それを忘れてはいけない」
Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.
フォーミュラ 1 から MotoGP まで、私たちはパドックから直接報告します。あなたと同じように私たちのスポーツが大好きだからです。 専門的なジャーナリズムを提供し続けるために、当社のウェブサイトでは広告を使用しています。 それでも、広告なしのウェブサイトをお楽しみいただき、引き続き広告ブロッカーをご利用いただける機会を提供したいと考えています。