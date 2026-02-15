本文へスキップ

スーパーGT

ANEST IWATA Racing、今季からGAINER製Zで参戦！　フラガの後任は韓国人ドライバーのリ・ジョンウ

ANEST IWATA RacingはGAINERと本格的にジョイント。GT300規定のZで参戦することとなった。

戎井健一郎
編集:
安田裕信、リ・ジョンウ／ANEST IWATA GAINER Racing

安田裕信、リ・ジョンウ／ANEST IWATA GAINER Racing

写真：: Motorsport.com / Japan

　2月15日、スーパーGT・GT300クラスに参戦するANEST IWATA Racingの2026年シーズン体制発表がアネスト岩田本社で行われ、GAINERとのタッグでZを投入することが明かされた。

　2023年からアルナージュとのジョイントでGT300への参戦をスタートさせ、2025年からGAINERをメンテナンスガレージに迎えて自社チームとして参戦していたANEST IWATA Racing。今季はGAINERとの提携を強化し、『ANEST IWATA GAINER Racing』としてシーズンを戦うことになった。

　これに伴い、参戦車両もスイッチ。昨年まではレクサスRC F GT3を採用していたが、今季からGAINERが自社製作するGT300規定のZを投入することになった。

　ドライバーラインナップは、昨年加入の安田裕信が残留。GT500にステップアップしたイゴール・オオムラ・フラガの後任として、韓国人ドライバーのリ・ジョンウが起用されることになった。ジョンウは既にFIA F4やスーパー耐久など国内レースでの経験もあり、日本語も堪能だ。

　またGAINERは富田竜一郎、大木一輝のラインナップを継続する。かねてより目指していたZの他チーム供給が実現した形となるGAINERの石田美香監督は、投入3年目となるZについて、ポストリグや風洞を活用して性能を強化してきたと説明した。「キレッキレの応援をよろしくお願いします！」と集まったファンに力強く呼びかけた。

 

