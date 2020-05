【F1メカ解説】”難攻不落”モナコに登場した、奇抜なアイデア……もっとダウンフォースを！

本来ならば先週末には、F1モナコGPが開催されるはずだった。しかし今年は、新型コロナウイルスの影響で開催中止。F1モナコGPが開催されないのは、実に1954年以来のことだ。

魅力的でありながら、難攻不落のモンテカルロ市街地コース。唯一無二のこのコースは、ファンからの人気が高いのもさることながら、チームは攻略のために印象的なパーツを投入してきた。

本稿では、パフォーマンスを見出すため、チームが作ってきたクレイジーなアイデアのいくつかを紹介していく。

1969

1969年のモナコGPに持ち込まれたマクラーレンM7Cには”ギロチン・ウイング”と呼ばれた巨大なウイングが取り付けられていた。これは、ウイングが前後2枚取り付けられているだけでなく、ステーが直接サスペンションアームに取り付けられていて、タイヤにしっかりと荷重をかけるものの、不安定さも兼ね備えていた。例えばウイングが外れてしまったならば、一気にタイヤの荷重が抜けてしまい、大事故につながる可能性もあったのだ。このモナコでは5位に入ったものの、FIAは後に使用を禁止することになった。

マトラMS80には、フロントマウントのギロチンウイングは搭載されず、ハイマウントのリヤウイングのみが取り付けられた。フロントウイングは、通常よりも幅広いモノが取り付けられたが、それほどの効果は発揮しなかった。

ジャック・ブラバムがステアリングを握る、BT26。このマシンにも、前後にギロチンウイングが取り付けられた。

フェラーリが搭載したハイマウントのリヤウイングは、なんと角度を調整し、ストレートで空気抵抗を減らすことができた。つまり、現在のDRSと同じ効果を狙っているのだ。まさに時代の先取りと言えよう。

1974

マクラーレンは、フロントエンドのダウンフォースを手にするために、モナコGPに”ウインクルピッカー”と呼ばれるノーズを投入した(通常のノーズの幅は、青い点線で示されている)。ノーズが細くなれば、必然的にウイングの面積が増え、多くのダウンフォースを発生させる。またフロントウイングの翼端版には、小さなタブが取り付けられていた。これによりドライバーたちは、ウイングの幅をコクピットから確認することができた。

1976

A mechanic works on the rear of the car of Jochen Mass, McLaren M23 Ford

Photo by: Motorsport Images