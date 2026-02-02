レゴからフェラーリF2004が登場！　シューマッハー黄金期の1台を精巧に再現……3月販売、予約は既にスタート

レゴジャパンは、F1をテーマにした大人向けレゴブロックの最新作として『レゴアイコン Ferrari F2004＆ミハエル・シューマッハ』を3月1日より一般販売すると発表した。

フェラーリF2004と言えば、7度のF1ワールドチャンピオンに輝いたミハエル・シューマッハーの黄金期、2004年シーズンの1台。同年は特に圧倒的な強さを見せ、シューマッハーは開幕5連勝、そしてシーズン途中の7連勝を含む13勝を記録（全18戦）。自身7度目のタイトルを手にすることになった。

そんな伝説的シーズンを彩ったF2004がレゴで再現された。735ピースで構成される本作は大人向けシリーズということでディティールにも力が入れられており、ブリヂストンのロゴが入った溝入りカットスリックタイヤ、V10エンジン、動くステアリングなど、細部までリアルさを楽しめるようになっている。

また、商品にはシューマッハーのミニフィギュアも付属。ヘルメット、トロフィー、表彰台が付属しており、さらには車両データを記載した専用ディスプレイスタンド、シューマッハーの写真と名言が添えられた特別な表彰台型スタンドも同封されるという。

この『レゴアイコン Ferrari F2004＆ミハエル・シューマッハ』は、既に2月2日（月）の10時から予約受付が開始されている。一般販売は3月1日（日）からとなっている。

なお、レゴでは既に伝説的なF1マシンのレゴアイコンシリーズがラインアップされている。1988年のマクラーレンMP4/4（アイルトン・セナ）、1992年のウイリアムズFW14Bは既に発売中だ。

製品概要

製品名：レゴアイコン Ferrari F2004＆ミハエル・シューマッハ

製品番号：11375

希望小売価格：13,980 円（税込）

対象年齢：18歳以上

ピース数：735 個

サイズ（完成時）：（約）高さ7cm x 長さ32cm x 幅13cm

発売日：2026年3月1日（日）