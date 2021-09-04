チケット
サインイン

Motorsport Network

TV チケット Fashion ジョルジョ・ピオラ Jobs

アプリをダウンロード

© 2021 Motorsport Network. All rights reserved.
TV チケット Fashion ジョルジョ・ピオラ Jobs
/ フェルスタッペン、赤旗中オーバーテイクの疑いで審議対象となるも、”即時の減速”が認められペナルティなし / 【F1動画】2021年F1第13戦オランダGPフリー走行3回目ハイライト
F1 / オランダGP ニュース

F1オランダFP3速報：フェルスタッペンが0.5秒差トップ。角田裕毅は17番手

F1第13戦オランダGPのフリー走行3回目が行なわれ、レッドブル・ホンダのマックス・フェルスタッペンがトップ。アルファタウリ・ホンダの角田裕毅は、17番手だった。

F1オランダFP3速報：フェルスタッペンが0.5秒差トップ。角田裕毅は17番手

　F1第13戦オランダGPのフリー走行3回目が、ザントフールト・サーキットで行なわれ、レッドブル・ホンダのマックス・フェルスタッペンがトップタイムをマークした。

　フェルスタッペンのタイムは1分9秒623。唯一の1分9秒台となった。2番手のバルテリ・ボッタス（メルセデス）に対しても、0.556秒差をつけている。

　3番手はルイス・ハミルトン（メルセデス）。レッドブル・ホンダのもう1台、セルジオ・ペレスは4番手につけた。

　アルファタウリ・ホンダの角田裕毅は、ミディアムタイヤでの走行に時間を費やし、最終的に17番手となっている。チームメイトのピエール・ガスリーは10番手だ。

　なお、アルファロメオのキミ・ライコネンに新型コロナウイルスの陽性反応が出たことにより、FP3以降を欠場。リザーブドライバーのロバート・クビサが出走し、19番手となっている。

 
 

Read Also:

順位 ドライバー 周回数 タイム 前車との差 平均速度
1 Netherlands マックス フェルスタッペン 13 1'09.623     220.220
2 Finland バルテリ ボッタス 17 1'10.179 0.556 0.556 218.475
3 United Kingdom ルイス ハミルトン 22 1'10.417 0.794 0.238 217.737
4 Mexico セルジオ ペレス 20 1'10.526 0.903 0.109 217.400
5 Spain フェルナンド アロンソ 16 1'10.670 1.047 0.144 216.957
6 United Kingdom ランド ノリス 19 1'10.781 1.158 0.111 216.617
7 Canada ランス ストロール 19 1'10.842 1.219 0.061 216.430
8 Germany セバスチャン ベッテル 20 1'10.872 1.249 0.030 216.339
9 Monaco シャルル ルクレール 20 1'10.896 1.273 0.024 216.266
10 France ピエール ガスリー 21 1'11.005 1.382 0.109 215.934
フルリザルトを見る

シェア
コメント
フェルスタッペン、赤旗中オーバーテイクの疑いで審議対象となるも、”即時の減速”が認められペナルティなし

前の記事

フェルスタッペン、赤旗中オーバーテイクの疑いで審議対象となるも、”即時の減速”が認められペナルティなし

次の記事

【F1動画】2021年F1第13戦オランダGPフリー走行3回目ハイライト

【F1動画】2021年F1第13戦オランダGPフリー走行3回目ハイライト
コメントを読み込む

Trending

1
F1

【F1動画】2021年F1第13戦オランダGPフリー走行3回目ハイライト

1 時間
2
F1

フェルスタッペン、赤旗中オーバーテイクの疑いで審議対象となるも、”即時の減速”が認められペナルティなし

2 時間
3
F1

ハミルトンのFP2でのトラブルを受け……メルセデスPU使用全車が最も走行距離の少ないPUに載せ替え決断

1 時間
4
F1

F1オランダFP3：驚速フェルスタッペン！　大差でトップタイム、ロングラン重視の角田は17番手

1 時間
5
F1

【F1動画】2021年F1第13戦オランダGP金曜日FP1＆FP2ハイライト

21 時間
最新ニュース
F1オランダFP3：驚速フェルスタッペン！　大差でトップタイム、ロングラン重視の角田は17番手
F1

F1オランダFP3：驚速フェルスタッペン！　大差でトップタイム、ロングラン重視の角田は17番手

1 時間
ハミルトンのFP2でのトラブルを受け……メルセデスPU使用全車が最も走行距離の少ないPUに載せ替え決断
F1

ハミルトンのFP2でのトラブルを受け……メルセデスPU使用全車が最も走行距離の少ないPUに載せ替え決断

1 時間
【F1動画】2021年F1第13戦オランダGPフリー走行3回目ハイライト
F1

【F1動画】2021年F1第13戦オランダGPフリー走行3回目ハイライト

1 時間
F1オランダFP3速報：フェルスタッペンが0.5秒差トップ。角田裕毅は17番手
F1

F1オランダFP3速報：フェルスタッペンが0.5秒差トップ。角田裕毅は17番手

1 時間
フェルスタッペン、赤旗中オーバーテイクの疑いで審議対象となるも、”即時の減速”が認められペナルティなし
F1

フェルスタッペン、赤旗中オーバーテイクの疑いで審議対象となるも、”即時の減速”が認められペナルティなし

2 時間
最新のビデオ
バーチャルオンボード映像：バクー市街地サーキット 01:53
F1
2021/06/04

バーチャルオンボード映像：バクー市街地サーキット

Romain Grosjean's Special Mercedes Test 01:00
F1
2021/05/05

Romain Grosjean's Special Mercedes Test

Albert Park Circuit Modifications Project 01:19
F1
2021/04/02

Albert Park Circuit Modifications Project

Aston Martin AMR21 Unveiling 02:37
F1
2021/03/03

Aston Martin AMR21 Unveiling

2021年F1エンジン音｜アルファタウリAT02 ホンダF1パワーユニット始動！ | 8D Audio 01:11
F1
2021/02/15

2021年F1エンジン音｜アルファタウリAT02 ホンダF1パワーユニット始動！ | 8D Audio

Trending 今日

【F1動画】2021年F1第13戦オランダGPフリー走行3回目ハイライト
F1 F1

【F1動画】2021年F1第13戦オランダGPフリー走行3回目ハイライト

フェルスタッペン、赤旗中オーバーテイクの疑いで審議対象となるも、”即時の減速”が認められペナルティなし
F1 F1

フェルスタッペン、赤旗中オーバーテイクの疑いで審議対象となるも、”即時の減速”が認められペナルティなし

ハミルトンのFP2でのトラブルを受け……メルセデスPU使用全車が最も走行距離の少ないPUに載せ替え決断
F1 F1

ハミルトンのFP2でのトラブルを受け……メルセデスPU使用全車が最も走行距離の少ないPUに載せ替え決断

F1オランダFP3：驚速フェルスタッペン！　大差でトップタイム、ロングラン重視の角田は17番手
F1 F1

F1オランダFP3：驚速フェルスタッペン！　大差でトップタイム、ロングラン重視の角田は17番手

【F1動画】2021年F1第13戦オランダGP金曜日FP1＆FP2ハイライト
F1 F1

【F1動画】2021年F1第13戦オランダGP金曜日FP1＆FP2ハイライト

角田裕毅のFP1のトラブルは配線のダメージ。アルファタウリ代表が明かす
F1 F1

角田裕毅のFP1のトラブルは配線のダメージ。アルファタウリ代表が明かす

ベッテル、ザントフールトの新バンクコーナーにメロメロ？　「F1はこれをもっと導入すべき！」
F1 F1

ベッテル、ザントフールトの新バンクコーナーにメロメロ？　「F1はこれをもっと導入すべき！」

ライコネンが新型コロナウイルス陽性！　リザーブドライバーのクビサがオランダGPに代役参戦へ
F1 F1

ライコネンが新型コロナウイルス陽性！　リザーブドライバーのクビサがオランダGPに代役参戦へ

最新ニュース

F1オランダFP3：驚速フェルスタッペン！　大差でトップタイム、ロングラン重視の角田は17番手
F1 F1

F1オランダFP3：驚速フェルスタッペン！　大差でトップタイム、ロングラン重視の角田は17番手

ハミルトンのFP2でのトラブルを受け……メルセデスPU使用全車が最も走行距離の少ないPUに載せ替え決断
F1 F1

ハミルトンのFP2でのトラブルを受け……メルセデスPU使用全車が最も走行距離の少ないPUに載せ替え決断

【F1動画】2021年F1第13戦オランダGPフリー走行3回目ハイライト
F1 F1

【F1動画】2021年F1第13戦オランダGPフリー走行3回目ハイライト

F1オランダFP3速報：フェルスタッペンが0.5秒差トップ。角田裕毅は17番手
F1 F1

F1オランダFP3速報：フェルスタッペンが0.5秒差トップ。角田裕毅は17番手

ニュースレターを購読する

motorsport.comアプリ

シリーズ

Motorsport Network

お問い合わせ

© 2021 Motorsport Network. All rights reserved.