F1 / オランダGP ニュース
F1オランダFP3速報：フェルスタッペンが0.5秒差トップ。角田裕毅は17番手
F1第13戦オランダGPのフリー走行3回目が行なわれ、レッドブル・ホンダのマックス・フェルスタッペンがトップ。アルファタウリ・ホンダの角田裕毅は、17番手だった。
F1第13戦オランダGPのフリー走行3回目が、ザントフールト・サーキットで行なわれ、レッドブル・ホンダのマックス・フェルスタッペンがトップタイムをマークした。
フェルスタッペンのタイムは1分9秒623。唯一の1分9秒台となった。2番手のバルテリ・ボッタス（メルセデス）に対しても、0.556秒差をつけている。
3番手はルイス・ハミルトン（メルセデス）。レッドブル・ホンダのもう1台、セルジオ・ペレスは4番手につけた。
アルファタウリ・ホンダの角田裕毅は、ミディアムタイヤでの走行に時間を費やし、最終的に17番手となっている。チームメイトのピエール・ガスリーは10番手だ。
なお、アルファロメオのキミ・ライコネンに新型コロナウイルスの陽性反応が出たことにより、FP3以降を欠場。リザーブドライバーのロバート・クビサが出走し、19番手となっている。
Read Also:
|順位
|ドライバー
|周回数
|タイム
|差
|前車との差
|平均速度
|1
|マックス フェルスタッペン
|13
|1'09.623
|220.220
|2
|バルテリ ボッタス
|17
|1'10.179
|0.556
|0.556
|218.475
|3
|ルイス ハミルトン
|22
|1'10.417
|0.794
|0.238
|217.737
|4
|セルジオ ペレス
|20
|1'10.526
|0.903
|0.109
|217.400
|5
|フェルナンド アロンソ
|16
|1'10.670
|1.047
|0.144
|216.957
|6
|ランド ノリス
|19
|1'10.781
|1.158
|0.111
|216.617
|7
|ランス ストロール
|19
|1'10.842
|1.219
|0.061
|216.430
|8
|セバスチャン ベッテル
|20
|1'10.872
|1.249
|0.030
|216.339
|9
|シャルル ルクレール
|20
|1'10.896
|1.273
|0.024
|216.266
|10
|ピエール ガスリー
|21
|1'11.005
|1.382
|0.109
|215.934
|フルリザルトを見る
シェア
コメント
コメントを読み込む
F1オランダFP3速報：フェルスタッペンが0.5秒差トップ。角田裕毅は17番手
シェア
コメント
Trending
2021/06/04
バーチャルオンボード映像：バクー市街地サーキット
2021/05/05
Romain Grosjean's Special Mercedes Test
2021/04/02
Albert Park Circuit Modifications Project
2021/03/03
Aston Martin AMR21 Unveiling
Trending 今日
Listen to this article