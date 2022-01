バンドーン、アタックモードのミスでフォーミュラE開幕戦の勝利を逃し落胆「全責任は自分にある」

フォーミュラEの開幕戦ディルイーヤePrixの決勝レースで、アタックモードに入りそこねたストフェル・バンドーン(メルセデス)は、自身が犯したミスを認めた。

ポールポジションから力強いスタートを切ったバンドーンは、序盤から前年度王者でチームメイトのニック・デ・フリーズを従える力強い走りを見せていた。

その後、マヒンドラのオリバー・ローランドがロビン・フラインス(エンビジョン)とのバトルの末にクラッシュし、セーフティーカーが出動。バンドーンは、再スタート後もデ・フリーズの前を維持した。

フォーミュラEでは、220kWの出力を一時的に250kWまで引き上げられるアタックモードを活用して順位を上げるのが定石だが、バンドーンは2度目のアタックモード起動時に“アタックループ”(アタックモード起動ゾーン)を正しく通ることができずにタイムロス。これでデ・フリーズにリードを許してしまった。

結局、翌周にデ・フリーズと同じタイミングでアタックモードを使用したバンドーンはアタックモードを活かせず。“無駄な”タイムロスが響き、2位でチェッカーを受けた。

バンドーンはアタックモードでのミスを認め、次のように語った。

「2回目のアタック時にアタックループを逃して、1秒半から2秒を無駄にしてしまった。その全責任は僕にある」

「それが起こるまで、すべて順調だった。レースをリードしていたし、ペースもかなり良かったと思う」

「(アタックモード起動は)ターゲットを踏んで、正しい手順通りにやるだけだった」

Vandoorne led away at the start but his costly mistake handed victory to his team-mate

Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images