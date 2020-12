F1アブダビGP、”対コロナ”厳戒態勢で開催。前代未聞の大移動、そして大規模隔離を実施

コロナ禍の影響で7月にスタートした2020年のF1も、ついに今週末のアブダビで最終戦を迎える。そのアブダビでは、前例が無いほど厳しい新型コロナウイルス感染拡大防止対策が施されており、F1サーカス全体が、外界から隔離されることになる。

アブダビ政府の新型コロナウイルス対策は非常に厳しいことで知られている。同じアラブ首長国連邦にありながら、隣接するドバイとの移動も制限。アブダビと各地方を繋ぐ道路のうち、アブダビ行きの車線には「関所」が設けられており、そこでIDチェックと新型コロナウイルス陰性証明書を確認するほどなのだ。

今季は徹底したコロナ対策を施してレースを行なってきたF1も、さらに警戒レベルを引き上げてアブダビGPに臨むことになる。

バーレーンでの2連戦を終えたばかりの月曜日(12月7日)、プライベートジェットで移動する一部のドライバーやチームのVIPを除いたF1サーカス全体が、バーレーンからアブダビまでチャーター機を使って移動。一気に大移動を行なった。

その準備プロセスはバーレーン滞在時から始まっていた。F1関係者はバーレーン到着時に空港で新型コロナウイルスの検査を受けた。その後、携帯電話にインストールされた政府のアプリで陰性の結果が出るまで、ホテルで隔離されなければならなかった。

バーレーン入国後はバーレーン政府とFIAのテストシステムが連携し、数日ごとにF1関係者全員が検査を受けた。

アブダビへの入国を希望する者は、少なくとも1週間バーレーンで過ごさなければならず、バーレーンGPをスキップした者(例えばフェラーリのマッティア・ビノット)も、アブダビに入国するためにサクヒールGPではバーレーン入りする必要があった。

その他、ヨーロッパから直接アブダビ入りする場合は、48時間の自己隔離が義務付けられる。

バーレーン~アブダビ3連戦の最中、どうやってそんな大移動が実現されたのか。F1のトラベル部門はアブダビGPのスポンサーであるエティハド航空と協力し、エアバスA320/321型機9機とボーイング787型機の計10機のチャーター便を手配した。ソーシャルディスタンスを保つため、すべての席が占有されたわけではなく、チームとスタッフは異なる”バブル”の中で慎重に分割された。

F1が手配したチャーター便をチームが利用することはこれまでにもあったが、ドライバー、チーム、FIA、F1、メディアを含むパドック関係者全員がチャーター便を利用するのは初めてのことだ。

前述したようにプライベートジェットを使う人たちはそれには含まれないが、彼らも月曜日に移動しなければならなかった。

バーレーンの空港では、F1のフライトに乗り込む人たちのために一部区画を専用に割り当て、アブダビ国際空港は月曜日にターミナル3全体を閉鎖、彼らの到着に対処した。

アブダビへのフライトが許可されるためには、全員がバーレーンで検査を受け、陰性証明書を得る必要があった。にもかからず、アブダビに入国する際にまた別の検査を受けなければならなかった。

A boeing 787 Dreamliner and Airbus A380 of Etihad fly over the grid in formation

Photo by: Steve Etherington / Motorsport Images