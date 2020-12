絶対王者か？　それとも“二冠王”か？　読者が選ぶ2020年ベストドライバー／ライダー

コロナ禍により大きく姿形を変えた2020年シーズンのモータースポーツは、例年以上に濃密でドラマチックな瞬間を数多くもたらした。motorsport.comはTwitterのハッシュタグ『#MSCjp』『#みんなで振り返ろう2020年のモタスポ』にて様々な部門の“1番”を募集したが、今年も読者の皆様からたくさんの投票をいただいた。

今回はその中の『ベストドライバー/ライダー部門』から、特に得票の多かった者をランキング形式で紹介していく。

Race Winner Lewis Hamilton, Mercedes F1 celebrates on the podium with the trophy

昨年に引き続き、この部門で最多の得票を集めたのはハミルトンだった。

ハミルトンにとって、2020年はまさに記録的なシーズンとなった。ポルトガルGPでは不滅の記録と言われていたミハエル・シューマッハーのF1歴代最多勝記録(91勝)を更新。その数字を95まで伸ばした。そして同じくシューマッハーが保持している歴代最多タイトル記録の7回にも並び、名実ともに歴代最高のドライバーとなった。

2020年シーズンはコロナ禍の影響で全17戦に短縮され、ハミルトンは自身の新型コロナウイルス感染もあり16レースの出走に留まったが、それにも関わらず彼は自己最高のシーズン11勝を記録。過去にタイトルを獲得した6つのシーズンと比較しても、2020年が最も支配的なシーズンだったと言っても過言ではない。

2020年の日本のモータースポーツシーンにおいて、主役となったのは山本尚貴だった。山本はスーパーGT、スーパーフォーミュラ共に、平川亮と激しい王座争いを展開。そしてどちらもタイトルをもぎ獲ってみせた。そんな山本が、ハミルトンに次ぐ2位にランクインした。

スーパーGT最終戦では、最終ラップ最終コーナーでガス欠に見舞われた平川をオーバーテイクするという未来永劫語り継がれるであろう劇的な形で、“RAYBRIGカラー”でのラストレースとなったNSX-GTにタイトルをもたらした。スーパーフォーミュラのチャンピオン争いも最終戦までもつれたが、平川を抑えきり5位でフィニッシュした山本が王者に。スーパーGT(GT500)、スーパーフォーミュラを共に制する“国内二冠”は2018年以来、自身2度目となった。

なお、国内二冠を複数回達成したのは山本が初めてで、その前人未到の快挙を賞賛する声が読者から多く挙がった。

Race Winner Pierre Gasly, AlphaTauri celebrates on the podium with the chamapgne and the trophy

Photo by: Steven Tee / Motorsport Images