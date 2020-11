エミリア・ロマーニャGPとしてイモラで14年ぶりにF1が開催されてから3日。サーキットには、アルファタウリの面々と角田裕毅の姿があった。レッドブルとホンダのバックアップを受けてFIA F2に参戦する角田の、F1初テストが執り行なわれたのだ。

角田はアルファタウリの2018年マシン(当時のチーム名はトロロッソ)であるSTR13を駆り、イモラを72周走破。目標であった走行距離300kmも悠々とクリアし、トラブルフリーで充実したテストとなった。

角田はテスト後、オンラインで行なわれた記者会見に出席した。まず「テストの前日の夜はよく眠れたか」と聞かれた角田だったが、彼はリラックスした表情でこう語った。

「いつも通りよく眠れましたよ。今日は大事なセッションだったので、昨日の夜はディナーをお腹いっぱい食べました。その後もいつも通り眠れました。実はホテルのエアコンが壊れていて、暑くて3時頃に目が覚めたんですが……でもいつも通りでしたよ。何も特別なことはありませんでした」

「ここのレストランではシーフードがオススメだとフランツ(トスト/チーム代表)から聞いていたので、シーフードを食べました。僕のトレーナーはアレルギーがあって食べられなかったのですが、僕は彼の前でシーフードを堪能しました(笑)」

念願のF1初ドライブを前にしても、緊張や気負いは全くなかったといった様子の角田。彼はさらにこう続けた。

「正直、何か特別なことを考えていたということはありませんでした。F1マシンでピットレーンを出ていくのは僕の夢だったので特別な瞬間ではありましたが、F2のマシンでピットレーンを出る時とそれほど大きな違いはありませんでした」

「でもメカニックがタイヤウォーマーを外す瞬間はクールでしたね。F1のゲームでしか見たことがなかったので。いつかこれを現実の世界でも見たいと思っていたので、特別な瞬間でした」

F1マシンで初めてピットアウトする瞬間に、F1公式ゲームでの同じシーンがフラッシュバックするあたり、20歳の若者らしいエピソードと言える。そしてこれも、角田が極めてリラックスしてテストに臨んでいることの証拠かもしれない。

Yuki Tsunoda, Honda Formula Dream Project, leaves the pits in the AlphaTauri

Photo by: Andy Hone / Motorsport Images