フェラーリ、F1アゼルバイジャンGPで”全滅”の原因は不明「現状で明確な答えは出せない」と代表

F1アゼルバイジャンGPの決勝レースでフェラーリのシャルル・ルクレールとカルロス・サインツJr.のふたりを襲った信頼性トラブルについて「現状で明確な答えは出せない」とチーム代表のマッティア・ビノットは語った。

決勝レースでは、レース序盤にサインツJr.のマシンがストップ。彼はブレーキバイワイヤのトラブルと語ったが、チームは油圧系トラブルだと明かした。

その後、レースをリードしていたルクレールにもトラブルが襲う。2戦前のスペインGP同様に、彼はパワーユニット(PU)のトラブルによりリタイアを強いられた。フェラーリPUカスタマーチームのケビン・マグヌッセン(ハース)もPUトラブルによりリタイア。技術トラブルにより周冠宇(アルファロメオ)もレースを走り切れなかった。

ビノット代表はレース後、トラブル原因を断定するのは時期尚早だと語った。

「我々は分析し、理解する必要がある」とビノットは言う。

「2台のマシンを見れば分かると思うが、それぞれが異なるトラブルを抱えていた。カルロスの場合は油圧システムを調べて、上手くいけば原因を特定できるだろう」

「シャルルについてはエンジンに関連するモノで、煙を見れば一目瞭然だと思う。過去にも同じようなことがあっただろうか?」

「そうは思わないが、もしかしたらそうかもしれないし、カスタマーチームに起きたことも見ている」

「しかしテレメトリーデータだけでは、問題に対する明確な答えは出ないと思う。コンポーネントは(ファクトリーがあるイタリアの)マラネロに戻される。いつも通り分解され、できるだけ早く理解して、改善できるようにするのだ」

「それが品質、信頼性、その他によるモノなのか? それもまだ分からない。しかしこれだけ信頼性トラブルが起こると、懸念があるのは間違いない」

