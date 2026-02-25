【新世代F1、注目しておくべき7つのこと：6】新しいF1マシンは、”ステロイドを投与したフォーミュラE”なのか？

2026年のF1マシンには開発の余地があり、引き続きF1は世界最高の開発競争であると言えよう。しかしその一方で、ドライビングスタイルという面では、そうではないと訴えるドライバーもいる。

レッドブルのマックス・フェルスタッペンは真っ先に、そして最も率直に異議を唱えた。彼は新時代のF1を「ステロイドを投与したフォーミュラEだ」と呼び、シミュレータでドライブすることすら避けていたと語った。あまりにも彼の好みに反する感触であったようだ。

この全体像を改善するのは、簡単ではない。このレギュレーションが、どう策定されたかということにも関連しているからだ。

チームが急速に学習を深めているのは明らかだ。エネルギーマネジメントや長い距離をリフト＆コーストすること、そして今までよりも多く行なわねばならないシフトダウン……ドライビングの面では、これまで以上に不自然な動作を強いられる。既に若干改善されているようにも見えるが、真の課題はこれからだと言えよう。

開幕戦オーストラリアGPでは、各チームがこの部分に悩まされるだろう。特に回生（エネルギーハーベスティングとかリジェンと呼ばれる）がより大きな課題となり、ドライバーにはより「不自然な」ドライビングが求められる可能性がある。舞台となるアルバートパーク・サーキットは、全開区間が多く、ビックブレーキをかける箇所が少ないからだ。

解決策としては、レースで使うことができる電気エネルギーの上限を350kWではなく300kWを引き下げるという可能性もあるが、FIAはシーズン序盤のレースで実態を見極めたいとも考えている。もちろん電気エネルギーの上限を引き下げれば、F1マシンは遅くなる。

願わくばこのことにより、観戦者にとって不快なモノにならないことが望まれる。チームは多くのことを学んだが、ドライバーの懸念は消えていない。