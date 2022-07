メルセデス代表、”陰謀論”を一蹴。技術規定変更を巡り「FIAに協力するのはF1の常だろう？」

Listen to this article

FIAはF1の2023年シーズンに向けて、今季導入された新しいテクニカルレギュレーションの調整を目指している。これに対して少なくないF1チームが異論を唱え、変更を止めるよう動き出しているが、賛成派であるメルセデスのトト・ウルフ代表はライバル勢の動きを非難している。

FIAは、シーズン序盤から浮上したポーパシングの問題に対して、ドライバーの安全を確保するべく介入を宣言。来季のテクニカルレギュレーションでは、フロアエッジを25mm持ち上げ、ディフューザーの立ち上がり部分の地上高を上げることでポーパシングを解消しようという提案が行なわれている。

ただ、一部のチームは、既に各チームが対策を終了したポーパシングに対してFIAが過度な安全策を採っていると考えている。既に来季のマシン開発が進んでいることから、変更が決定されれば、追加コストと混乱が生じる可能性があるとして、フェラーリやレッドブルを中心に異議を唱えるチームはルール変更への抵抗も辞さない構えだ。

安全上の理由である場合、FIAはチームからの同意を得ることなく介入が可能だが、そうしたチームはFIAのモハメド・ベン・スレイエム会長に直接ロビー活動を実施。フェラーリがコンコルド協定で認められている”拒否権”を発動させる可能性や、裁判を通して正式な異議申し立てを行なう可能性もある。

しかしメルセデスのウルフ代表は、物議を醸している”フレキシブルフロア”のトリックへの規制強化によってFIAに不満を持ったチームがレギュレーション変更で騒ぎ立てていると示唆。ライバルチームは法的措置を取るという姿勢を見せているだけで、実際には起こり得ないと語った。

「不思議に思うかもしれないが、それ(レギュレーション変更)は関係ないし、大きな変更でもないというのをメディアで目にした。ならばなぜ、彼らは『我々は裁判を起こすぞ』と脅し、戦っているのだろうか?」

「第一、どのチームもFIA相手に裁判を起こすことはない。FIAが安全上の理由による履行を決めたらなおさらだ。私は静観を貫きたいと思う。あれはただのポーズだと思っている」

ウルフは、最も重要なことはマシンの振動に関するドライバーの安全上の懸念が解消されることだとして、この点についてはチームがどう望もうが関係がないと考えている。

一連の騒動についてウルフは次のように語っている。

「いつも通りのことだ」

「ここでは見られなかったマシン固有の問題がある。サーキットが今年一フラットだったオーストリアでもシルバーストンでも見られなかったが、それはまだ解消されていない」

