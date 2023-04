今季F1復帰のヒュルケンベルグ、フェラーリでのF1シミュレータ実施へ「役立つなら使わない理由はない」

Listen to this article

Listen to this article

2019年以来のF1フル参戦となったニコ・ヒュルケンベルグ(ハース)は、チームパートナーであるスクーデリア・フェラーリのシミュレータでのフルプログラムを計画している。

ルノーのレギュラーシートを失って以降、フルタイムでレースに出てこなかったヒュルケンベルグだが、過去3年間はレーシングポイント/アストンマーチンのリザーブ兼テストドライバーを務め、その間に代役として4レースに出場した。

そして今季、ハースで新たなチャンスを掴んだヒュルケンベルグは、チャンスを最大限に活かそうと、ハースへパワーユニットや一部パーツを供給するフェラーリのシミュレータ施設を定期的に利用すると語っている。

「今年は2週間おきくらい、頻繁に使うつもりだ」とヒュルケンベルグは言う。

「今年の半ばくらいまでは予定が入っているけど、その後はどうだろう」

「一度、オフシーズンの間に行ったけど、かなり役立つと思う。そう、役立つなら使わない理由は無いよね? より詳細なイメージが湧くんだ」

またヒュルケンベルグは、シミュレータの利点は多岐に渡るものの、マシンセットアップとドライビングの両方について理解を深めるという点で特に役立つと語っている。

「全てが混ざり合っているんだ」とヒュルケンベルグは言う。

「レースに向けて準備したり、ドライビングを改善したり、常に色々なことが組み合わさっている」

「一日中時間はあるから、ひとつのことだけやる訳じゃない。多くの時間を費やすことができるんだ」

「シミュレータには無限の可能性があり、好きなことを好きなだけできるんだ」

Nico Hulkenberg knows exactly where to find the sim seat at Maranello...

Photo by: Andy Hone / Motorsport Images