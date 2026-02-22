【新世代F1、注目しておくべき7つのこと：1】メルセデスは依然として最有力候補。フェラーリは2番手
2026年のF1は、開幕前のテストが全て終わった。依然としてメルセデスが最も強そうだが、フェラーリが2番手につけているようだ。
プレシーズンテストが始まる前から、メルセデスのジョージ・ラッセルは、既にブックメーカーにおける2026年F1チャンピオン獲得候補の1番人気であった。そして3週間のテストを経ても、その状況は変わっていない。
確かにバーレーンテストでの最終日にはフェラーリのシャルル・ルクレールがトップタイムをマーク。これが、テスト中の最も速いタイムとなった。しかしそのことは大した意味を持たない。フェラーリは伝統的に、テストでライバルよりも速いペースを刻む傾向にあるし、ルクレールがトップタイムを記録した時に履いていたのはC4タイヤだった。
一方でメルセデスは、C4タイヤでのアタックを行なわなかった……というよりも、そもそもバーレーンでのテストでメルセデスは、持ち込みタイヤにC4を選ばなかった。そのこと自体が、彼らにとっての自信の表れと言えるかもしれない。
マクラーレンのチーム代表であるアンドレア・ステラは、テスト最終日にこう語った。
「個々のラップタイムにはほとんど意味がない。ロングランで初めて兆候が現れるんだ。その点において、メルセデスは様々な場面で好印象を与えている」
また、マックス・フェルスタッペン（レッドブル）をはじめとするライバルたちは、メルセデスにはまだかなりの余力があると見ている。ピレリはバーレーンでのラップタイムは、想定したよりも遅かったと言っているが、逆にバルセロナでのラップタイムは想定より速かった……つまりバーレーンでは各車が、実力を存分に発揮していない可能性が示唆される。
そういう意味でメルセデスは、依然としてチャンピオン候補最有力であることに揺るぎはない。
しかしフェラーリも好調なスタートを切ったということもまた事実だ。ロングランは安定しており、連続周回時におけるエネルギー配分も安定していた。しかしメルセデスを脅かすような内容だったかと問われると、それは微妙なところである。
