F1

スーパーフォーミュラ参戦濃厚から一転……ジャック・ドゥーハン、2026年はハースF1のリザーブドライバーに就任「F1キャリアを続けていくのに理想的」

スーパーフォーミュラに参戦する可能性が高いと言われ続けていたジャック・ドゥーハンが、今季は平川亮と共にハースF1のリザーブドライバーに就任することが決まった。

田中 健一
編集:
優先ソースとして追加する
Jack Doohan, Alpine

Jack Doohan, Alpine

写真：: Peter Fox

　ハースは2月3日、今季のリザーブドライバーとしてジャック・ドゥーハンを起用すると発表した。

　ドゥーハンはそもそも、今季はKONDO RACINGの一員としてスーパーフォーミュラに参戦するものと見られていた。しかしKONDO RACINGは、ルーク・ブラウニングのチームメイトとして笹原右京を起用することを、1月30日に発表。ドゥーハンの去就に注目が集まっていた。

　そんな中2月3日、ハースF1はプレスリリースを発表。ドゥーハンをリザーブドライバーとして起用することを明らかにした。なおハースは既に平川亮ともリザーブドライバー契約を結んでいるため、2人体制ということになる。なおドゥーハンと平川は、昨シーズン途中まではアルピーヌのリザーブドライバーを務めていた。

「TGRハースF1チームに加入できることを、とても嬉しく思う」

　ドゥーハンはそうコメントを寄せた。

「ここは、僕がF1のキャリアを続けていく上で理想的な場所だ。成長し、2026年の大きな挑戦を共に歩む機会を与えてくれたチームに感謝したい。チームと共に仕事を始め、素晴らしいシーズンに向けて協力していくことを楽しみにしている」

　なおハースF1の小松礼雄代表も次のようにコメントを発信し、ドゥーハンの加入を歓迎した。

「ジャックの輝かしいレースでの経歴、そしてもちろんF1でのリザーブドライバーとしての経験を踏まえれば、彼がチームに加わってくれることをとても嬉しく思っています」

　小松代表はそう語る。

「チームの仕組みなどを理解しつつ、レースに挑むための感覚と準備を維持し続けるためには、どんなドライバーであっても献身的な努力が必要です。特に、このレベルのレースに再び出場することに強い意欲を持っているドライバーにとっては、なおさらのことです」

「ジャックと知り合えたことはとても嬉しいですし、彼をチームに迎え入れ、その貢献から恩恵を受けられることを楽しみにしています」

前の記事 これで丸わかり！　2026年F1バルセロナテスト：全チームの動向とコメントを振り返り……抜け出すのはどこだ！
