新人ベアマンに成績面で劣ったオコン。“もっと期待していた”ハース小松代表、しかし信頼揺るがず「彼のポテンシャルはアブダビを見れば分かる」

昨年同様、エステバン・オコンとオリバー・ベアマンのふたりを起用するハースF1。小松礼雄代表は昨年のオコンのリザルトが決して満足できるものではなかったと認めるが、彼への信頼は揺らいでいない。

オコンは昨年からハースに加入。F1フル参戦初年度となるベアマンとコンビを組んだ。しかし最終的な獲得ポイントはベアマン41に対してオコン38となり、ルーキーに上回られる格好となった。予選成績に関しても、オコンはチームメイトに対して11勝17敗（トラブルがあったケースを除外／スプリント予選含む）と負け越してしまった。

オコンの結果は安定せず、シーズン後半にベアマンの調子が上向く一方で、ますます後れを取る場面が増えていった。オコンは特にブレーキング時の挙動に不満を抱えていたが、ベアマンにとっては問題がなかった。そのため小松代表も、この問題が彼らのドライビングスタイルに関係するものだと考えていたという。

小松代表は、昨年のオコンのリザルトは誰にとっても満足できるものではなかっただろうと率直に語る。

「細かい事情を抜きにして純粋なリザルトという点で言えば、昨年のエステバンの成績に満足している人はいないんじゃないですかね」

「彼のチームメイトはルーキーです。もちろん非常に素晴らしいルーキーなのですが、それでも彼（オコン）にはF1で10年の経験があり、優勝経験もあり、表彰台にも上っているドライバーです。だからこそ、我々はもっと期待していました」

「もちろん、完全に彼の責任というわけではありません。50対50です。時にはチーム側の問題もありましたし、特に予選では彼が快適に感じられるマシンを用意できなかったこともありました」

「例えばバクーでは彼がブレーキング性能に本当に不満を持っていて、予選のペースで大きく遅れました。確かにバクーはオリー（ベアマン）にとって非常に相性の良いコースでしたが、それでもエステバンが最悪な状態の時とあそこまで差がつくとは予想していませんでした」

「とにかく原因はひとつではありません。ドライバーだけでもなく、チームだけでもないです、何かひとつの根本的原因があったり、特効薬があるわけではないんです。我々がどう協力して問題の核心により早くたどり着き、次戦に向けて対策を講じるかというプロセスの問題です。その点に関しては昨年はあまりうまくできなかったと感じています」

また小松代表は、オコンが金曜日の苦戦から立ち直って7位表彰台を獲得した最終戦アブダビGPを例に挙げ、オコンの能力の高さを賞賛した。

オコンは当時、フリー走行を終えた段階でCanal+に「まるでF1を一度も運転したことのないルーキーのようだ」と語っていた。

彼はさらにこう述べていた。

「かなり不安定なんだ。もう運転できないような感覚だし、1周をうまくまとめることもできない。多くのレースでコントロール不能な状態が続いている」

「問題を解決できないし、自分のドライビングスタイルにも合っていない……とにかく遅いんだ。本来いるべき位置から、はるかに遠い」

それでもオコンは予選でベアマンを上回り8番手タイムを記録。決勝では7位という好成績を収めた。

小松代表はこう指摘する。

「アブダビでの彼は、金曜はオリーよりコンマ4秒も遅れて完全にペースを失っていたのに、土曜には一転して速さを取り戻していました」

「繰り返しますが、何かひとつの特効薬があるわけではありません。いくつかの……些細なことと言うべきではないかもしれませんが、そういった要因が雪だるま式に積み重なるんです。我々はそこに迅速に対処しなければなりません。なぜならエステバンのポテンシャルは明らかだからです」

「アブダビの走りを見れば分かります。金曜の調子が非常に悪くても、土曜・日曜にあれだけの走りができる。それが彼の才能であり能力です。我々はそれを引き出さなければならないし、最大限活用しなければならない。今年も我々には両方のドライバーが必要なんです」