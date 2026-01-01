スーパーGTニュース＆分析

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ARTAコースオフにより各車アタック途中で赤旗。WedsSportがトップ｜スーパーGT第7戦オートポリス：公式練習結果



スーパーGT



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第7戦：オートポリス



3 時間前



ARTAコースオフにより各車アタック途中で赤旗。WedsSportがトップ｜スーパーGT第7戦オートポリス：公式練習結果





F2行きの噂が加速する坪井翔、所属先はハイテックではない？ トヨタと欧州チームの提携はどうなる



FIA F2



F2 FIA F2 19 時間前



F2行きの噂が加速する坪井翔、所属先はハイテックではない？ トヨタと欧州チームの提携はどうなる





怪我でレース欠場の千代勝正＆阪口晴南、スーパーGTオートポリスで揃って復帰へ。骨折の千代は見立てに反しスピード回復



スーパーGT



SGT スーパーGT 21 時間前



怪我でレース欠場の千代勝正＆阪口晴南、スーパーGTオートポリスで揃って復帰へ。骨折の千代は見立てに反しスピード回復





インディNXTテスト参加の荒尾創大、慣れないマシンとコースにやや苦戦。しかしアメリカ挑戦諦めず「世界で戦いたい」



IndyCar



Indy IndyCar 2 日前



インディNXTテスト参加の荒尾創大、慣れないマシンとコースにやや苦戦。しかしアメリカ挑戦諦めず「世界で戦いたい」





多種多様なGT300クラスで、公正なタイヤ供給という難題。来季ワンメイクサプライヤーのダンロップに聞く「考え方はシンプルです」



スーパーGT



SGT スーパーGT 2 日前



多種多様なGT300クラスで、公正なタイヤ供給という難題。来季ワンメイクサプライヤーのダンロップに聞く「考え方はシンプルです」





海外志向の太田格之進、来季の道は？ 本人から“時間”を意識する発言「ホンダと共に成し遂げたい。互いのベクトルがズレていかなければいいなと」



スーパーフォーミュラ



SF スーパーフォーミュラ 3 日前



海外志向の太田格之進、来季の道は？ 本人から“時間”を意識する発言「ホンダと共に成し遂げたい。互いのベクトルがズレていかなければいいなと」





ホンダ・レーシング渡辺康治社長が2027年1月1日付で退任へ。後任は現副社長の安田啓一氏



F1



F1 F1 11 日前



ホンダ・レーシング渡辺康治社長が2027年1月1日付で退任へ。後任は現副社長の安田啓一氏





グランツーリスモに収録決定！ スポーツランドSUGOってどんなコース？ フラガ＆利徠斗が解説……実装前に難所を予習しよう



スーパーフォーミュラ



SF スーパーフォーミュラ 17 日前



グランツーリスモに収録決定！ スポーツランドSUGOってどんなコース？ フラガ＆利徠斗が解説……実装前に難所を予習しよう





DENSO SARD、SUGO戦は今年も勝利まであと一歩届かず。「燃料の問題がなければ、優勝争いできたはず」とフェネストラズ



スーパーGT



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第6戦：SUGO



25 日前



DENSO SARD、SUGO戦は今年も勝利まであと一歩届かず。「燃料の問題がなければ、優勝争いできたはず」とフェネストラズ





タイヤ無交換で19番手から2位！ GT300王座争い大量リードのリアライズ。しかしオリベイラ「こんな“ジョーカー”毎戦使うわけにはいかない」



スーパーGT



SGT スーパーGT



第6戦：SUGO



25 日前



タイヤ無交換で19番手から2位！ GT300王座争い大量リードのリアライズ。しかしオリベイラ「こんな“ジョーカー”毎戦使うわけにはいかない」





GT500ホンダ陣営、怒涛の3連勝でプレリュードは“シビック超え”。ランキングも2〜4番手に「最強パッケージに全力でチャレンジしていく」



スーパーGT



SGT スーパーGT



第6戦：SUGO



26 日前



GT500ホンダ陣営、怒涛の3連勝でプレリュードは“シビック超え”。ランキングも2〜4番手に「最強パッケージに全力でチャレンジしていく」





プレリュード3連勝の裏で、100kgハンデの王者au TOM’Sが4位ゲット。坪井は“給油リスの戦い方”も会得……「計算通りになった」



スーパーGT



SGT スーパーGT



第6戦：SUGO



26 日前



プレリュード3連勝の裏で、100kgハンデの王者au TOM’Sが4位ゲット。坪井は“給油リスの戦い方”も会得……「計算通りになった」

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【HRC渡辺康治社長独占インタビュー】厳しい戦い続くアストンマーティン・ホンダ、一体何が起きているのか？



F1



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シンガポールGP



3 時間前



【HRC渡辺康治社長独占インタビュー】厳しい戦い続くアストンマーティン・ホンダ、一体何が起きているのか？

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マルク・マルケスだけ強いドゥカティ、偏重マシン開発を否定「まったく事実でない。そういうやり方はしない」



MotoGP



MotoGP



インドネシアGP



1 日前



マルク・マルケスだけ強いドゥカティ、偏重マシン開発を否定「まったく事実でない。そういうやり方はしない」

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ドゥカティ移籍の理由は”倒す”じゃない。アコスタ「史上最高のライダーから学べる最後の機会」



MotoGP



MotoGP



インドネシアGP



5 時間前



ドゥカティ移籍の理由は”倒す”じゃない。アコスタ「史上最高のライダーから学べる最後の機会」

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ARTAコースオフにより各車アタック途中で赤旗。WedsSportがトップ｜スーパーGT第7戦オートポリス：公式練習結果



スーパーGT



スーパーGT



第7戦：オートポリス



3 時間前



ARTAコースオフにより各車アタック途中で赤旗。WedsSportがトップ｜スーパーGT第7戦オートポリス：公式練習結果

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ホンダF1が100円ショップとコラボ！ HRCとDAISOがパートナーシップ締結「双方のブランド価値の最大化を図る」



F1



F1 1 日前



ホンダF1が100円ショップとコラボ！ HRCとDAISOがパートナーシップ締結「双方のブランド価値の最大化を図る」





燃費との戦いだった……牧野任祐、SUGOで3位表彰台「36号車auトムスの前でフィニッシュできたのは良かった」



スーパーGT



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第6戦：SUGO



26 日前



燃費との戦いだった……牧野任祐、SUGOで3位表彰台「36号車auトムスの前でフィニッシュできたのは良かった」





スバル、新パッケージのBRZでようやく掴んだ初入賞「ホッとしました。もう一度みんなと優勝目指して頑張りたい」と山内



スーパーGT



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第6戦：SUGO



26 日前



スバル、新パッケージのBRZでようやく掴んだ初入賞「ホッとしました。もう一度みんなと優勝目指して頑張りたい」と山内





苦しむ日産GT500、5レース終えNISMOのランキング9番手が最上位に。「僕たちは他陣営に置いていかれてしまっている」と高星明誠



スーパーGT



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第6戦：SUGO



26 日前



苦しむ日産GT500、5レース終えNISMOのランキング9番手が最上位に。「僕たちは他陣営に置いていかれてしまっている」と高星明誠





17号車Astemo塚越広大、タイヤマネジメントきっちり……SUGO戦で4年ぶり優勝「この後もしっかりと腰を据えて戦っていくのが大事」



スーパーGT



SGT スーパーGT 26 日前



17号車Astemo塚越広大、タイヤマネジメントきっちり……SUGO戦で4年ぶり優勝「この後もしっかりと腰を据えて戦っていくのが大事」





ポールから善戦のModulo、接触によるパンクで勝負権逸す。フラガ「悔しい以外ない。ポテンシャルはあるので次こそ決めたい」



スーパーGT



SGT スーパーGT



第6戦：SUGO



26 日前



ポールから善戦のModulo、接触によるパンクで勝負権逸す。フラガ「悔しい以外ない。ポテンシャルはあるので次こそ決めたい」





GT300クラスのスピンに巻き込まれ、大クラッシュ！ 16号車ARTA野尻智紀、不運なリタイア「接触を避けるためにできることはなかった」



スーパーGT



SGT スーパーGT



第6戦：SUGO



26 日前



GT300クラスのスピンに巻き込まれ、大クラッシュ！ 16号車ARTA野尻智紀、不運なリタイア「接触を避けるためにできることはなかった」





バトル満載のSUGO乱戦逃げ切りAstemoプレリュード優勝！ au TOM'Sは11番手から驚異の追い上げ4位でランキング首位堅守｜スーパーGT第6戦



スーパーGT



SGT スーパーGT



第6戦：SUGO



26 日前



バトル満載のSUGO乱戦逃げ切りAstemoプレリュード優勝！ au TOM'Sは11番手から驚異の追い上げ4位でランキング首位堅守｜スーパーGT第6戦





ホンダのプレリュード3連勝！ 優勝はAstemo｜スーパーGT第6戦SUGO：決勝結果速報



スーパーGT



SGT スーパーGT



第6戦：SUGO



26 日前



ホンダのプレリュード3連勝！ 優勝はAstemo｜スーパーGT第6戦SUGO：決勝結果速報





『IGTC×GT300』の異種格闘技戦。斬新フォーマットの2027年鈴鹿1000km、開催に向け検討事項はたくさん



スーパーGT



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第6戦：SUGO



27 日前



『IGTC×GT300』の異種格闘技戦。斬新フォーマットの2027年鈴鹿1000km、開催に向け検討事項はたくさん





タイヤ戦争最終年に気合いの入るダンロップ、9年ぶりGT500勝利なるか？「ここSUGOとオートポリスは明らかにチャンス」と大草りき



スーパーGT



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第6戦：SUGO



27 日前



タイヤ戦争最終年に気合いの入るダンロップ、9年ぶりGT500勝利なるか？「ここSUGOとオートポリスは明らかにチャンス」と大草りき





ランキング首位の36号車au TOM’Sがまさかの11番手Q1敗退。坪井翔「珍しく”決まっていない”感じだった」 でも決勝での巻き返しに期待感｜スーパーGT第6戦SUGO予選



スーパーGT



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第6戦：SUGO



27 日前



ランキング首位の36号車au TOM’Sがまさかの11番手Q1敗退。坪井翔「珍しく”決まっていない”感じだった」 でも決勝での巻き返しに期待感｜スーパーGT第6戦SUGO予選





SUGOも速いぞプレリュード！ ホンダ、予選で同条件のライバル上回るも浮かれず「追い付いたと思えば、すごい差付けられたことが何度もある」



スーパーGT



SGT スーパーGT



第6戦：SUGO



27 日前



SUGOも速いぞプレリュード！ ホンダ、予選で同条件のライバル上回るも浮かれず「追い付いたと思えば、すごい差付けられたことが何度もある」

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2026スーパーGT第6戦SUGO：決勝ハイライト



スーパーGT



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第6戦：SUGO



26 日前



2026スーパーGT第6戦SUGO：決勝ハイライト





2026スーパーGT第5戦鈴鹿：決勝ハイライト



スーパーGT



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第5戦：鈴鹿



1 ヵ月前



2026スーパーGT第5戦鈴鹿：決勝ハイライト





2026スーパーGT第4戦富士：決勝ハイライト



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第4戦：富士



2 ヵ月前



2026スーパーGT第4戦富士：決勝ハイライト





吉本大樹、スーパーGTで初のポールポジション獲得「コースレコードを更新できず悔しいけど……ダンロップさんに感謝です」



スーパーGT



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第6戦：SUGO



27 日前



吉本大樹、スーパーGTで初のポールポジション獲得「コースレコードを更新できず悔しいけど……ダンロップさんに感謝です」





「夢に出てきた」「実力不足を感じた」前戦鈴鹿の悔しさを払拭！ 会心ポールのModulo大草、フラガ組それぞれの“リベンジ”



スーパーGT



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第6戦：SUGO



27 日前



「夢に出てきた」「実力不足を感じた」前戦鈴鹿の悔しさを払拭！ 会心ポールのModulo大草、フラガ組それぞれの“リベンジ”





ダンロップ＆Modulo大草がレコード更新！ プレリュード1-2……ランキング首位au TOM'Sは下位に沈む｜スーパーGT第6戦SUGO



スーパーGT



SGT スーパーGT



第6戦：SUGO



27 日前



ダンロップ＆Modulo大草がレコード更新！ プレリュード1-2……ランキング首位au TOM'Sは下位に沈む｜スーパーGT第6戦SUGO





Moduloプレリュードがポールポジション獲得！ 2番手以下に0.3秒差つける｜スーパーGT第6戦SUGO：予選結果速報



スーパーGT



SGT スーパーGT



第6戦：SUGO



27 日前



Moduloプレリュードがポールポジション獲得！ 2番手以下に0.3秒差つける｜スーパーGT第6戦SUGO：予選結果速報





Moduloプレリュードが首位発進。GT300はスバル最速｜スーパーGT第6戦SUGO：公式練習結果



スーパーGT



SGT スーパーGT



第6戦：SUGO



28 日前



Moduloプレリュードが首位発進。GT300はスバル最速｜スーパーGT第6戦SUGO：公式練習結果





NISMO千代勝正、スーパーGT第6戦SUGOを欠場。金曜夜に右足の指を骨折、代役はリザーブの佐々木大樹



スーパーGT



SGT スーパーGT



第6戦：SUGO



28 日前



NISMO千代勝正、スーパーGT第6戦SUGOを欠場。金曜夜に右足の指を骨折、代役はリザーブの佐々木大樹





来季フォーミュラE参戦のオサリバン、日本のレースカテゴリーは今季限りで一旦サヨナラ「本当に有意義な2年間だった」



スーパーGT



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第6戦：SUGO



28 日前



来季フォーミュラE参戦のオサリバン、日本のレースカテゴリーは今季限りで一旦サヨナラ「本当に有意義な2年間だった」





鈴鹿で大破の埼玉Green Braveが復活果たしSUGOに！ タイトル獲得＆今季参戦継続のため、求められるは“無事の帰還”



スーパーGT



SGT スーパーGT 28 日前



鈴鹿で大破の埼玉Green Braveが復活果たしSUGOに！ タイトル獲得＆今季参戦継続のため、求められるは“無事の帰還”





ザック・オサリバン、エンヴィジョンから来季フォーミュラE参戦が決定。元ウイリアムズF1育成、直近2年は日本で活躍



フォーミュラE



FE フォーミュラE 1 ヵ月前



ザック・オサリバン、エンヴィジョンから来季フォーミュラE参戦が決定。元ウイリアムズF1育成、直近2年は日本で活躍





スーパーGT第6戦SUGOのエントリーリスト発表。前戦大クラッシュの埼玉Green Braveも名を連ねる



スーパーGT



SGT スーパーGT 1 ヵ月前



スーパーGT第6戦SUGOのエントリーリスト発表。前戦大クラッシュの埼玉Green Braveも名を連ねる





来年はGT300の1戦に。“お祭り”色の強い今年の鈴鹿1000kmも存分に味わおう｜英国人ジャーナリスト”ジェイミー”の日本レース探訪記



スーパーGT



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第5戦：鈴鹿



1 ヵ月前



来年はGT300の1戦に。“お祭り”色の強い今年の鈴鹿1000kmも存分に味わおう｜英国人ジャーナリスト”ジェイミー”の日本レース探訪記





「こんなもんでいいんだよ」ベテラン野尻智紀が、初優勝を渇望する相方・佐藤蓮に与えたかった“気付き”



スーパーGT



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第5戦：鈴鹿



1 ヵ月前



「こんなもんでいいんだよ」ベテラン野尻智紀が、初優勝を渇望する相方・佐藤蓮に与えたかった“気付き”

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2026スーパーGT第6戦SUGO：決勝ハイライト



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第6戦：SUGO



26 日前



2026スーパーGT第6戦SUGO：決勝ハイライト





2026スーパーGT第5戦鈴鹿：決勝ハイライト



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第5戦：鈴鹿



1 ヵ月前



2026スーパーGT第5戦鈴鹿：決勝ハイライト





2026スーパーGT第4戦富士：決勝ハイライト



スーパーGT



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第4戦：富士



2 ヵ月前



2026スーパーGT第4戦富士：決勝ハイライト





“エンジョイ中”の日本に残る？ それともフォーミュラE行きか？ 去就注目のオサリバン「今はFEチームの決定を待っているところ」



スーパーGT



SGT スーパーGT 1 ヵ月前



“エンジョイ中”の日本に残る？ それともフォーミュラE行きか？ 去就注目のオサリバン「今はFEチームの決定を待っているところ」





表彰台独占のホンダGT500、ランキング上位に躍進。これでライバルと搭載ウエイトほぼ横並び……「同じ条件になった時の戦闘力が重要」とHRC



スーパーGT



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第5戦：鈴鹿



1 ヵ月前



表彰台独占のホンダGT500、ランキング上位に躍進。これでライバルと搭載ウエイトほぼ横並び……「同じ条件になった時の戦闘力が重要」とHRC





スーパーGT運営GTA、熊本地震受けた被災地支援実施を報告。オートポリス社長「九州にお越しいただくことが間接的な支援になる」



スーパーGT



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第5戦：鈴鹿



1 ヵ月前



スーパーGT運営GTA、熊本地震受けた被災地支援実施を報告。オートポリス社長「九州にお越しいただくことが間接的な支援になる」





さすがに厳しいMAXハンデのau TOM'S、今回は9位止まり。しかしライバルが重くなってきた次戦は予選上位に食い込むチャンスか



スーパーGT



SGT スーパーGT



第5戦：鈴鹿



1 ヵ月前



さすがに厳しいMAXハンデのau TOM'S、今回は9位止まり。しかしライバルが重くなってきた次戦は予選上位に食い込むチャンスか





ウマ娘BMW、完勝。PACIFICとしても待望の初勝利「ワンランク上のところで戦える可能性増えた」と冨林



スーパーGT



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第5戦：鈴鹿



1 ヵ月前



ウマ娘BMW、完勝。PACIFICとしても待望の初勝利「ワンランク上のところで戦える可能性増えた」と冨林





佐藤蓮、国内トップカテゴリーで掴んだ待望の初優勝「自分の実力、速さを証明できた。ここがスタートライン」



スーパーGT



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第5戦：鈴鹿



1 ヵ月前



佐藤蓮、国内トップカテゴリーで掴んだ待望の初優勝「自分の実力、速さを証明できた。ここがスタートライン」





130Rで横転クラッシュ、埼玉Green Braveに何が起きたのか。ダメージは甚大……GT300チャンピオン候補に立ちはだかる修復の壁



スーパーGT



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第5戦：鈴鹿



1 ヵ月前



130Rで横転クラッシュ、埼玉Green Braveに何が起きたのか。ダメージは甚大……GT300チャンピオン候補に立ちはだかる修復の壁





ホンダがホーム鈴鹿で表彰台独占。16号車ARTAが優勝、佐藤蓮は初勝利｜スーパーGT第5戦



スーパーGT



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第5戦：鈴鹿



1 ヵ月前



ホンダがホーム鈴鹿で表彰台独占。16号車ARTAが優勝、佐藤蓮は初勝利｜スーパーGT第5戦





プレリュード連勝！ 今度はARTA 16号車だ！ GT300はウマ娘逃げ切り｜スーパーGT第5戦鈴鹿：決勝速報



スーパーGT



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第5戦：鈴鹿



1 ヵ月前



プレリュード連勝！ 今度はARTA 16号車だ！ GT300はウマ娘逃げ切り｜スーパーGT第5戦鈴鹿：決勝速報





GT300のシリーズ戦となる来季鈴鹿1000km、GT500からの“助っ人”参戦で豪華布陣になる？ GTA坂東代表も「面白いと思う」と歓迎姿勢



スーパーGT



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第5戦：鈴鹿



1 ヵ月前



GT300のシリーズ戦となる来季鈴鹿1000km、GT500からの“助っ人”参戦で豪華布陣になる？ GTA坂東代表も「面白いと思う」と歓迎姿勢





“濃い週末”が続き、体調よりメンタルが大変だったフラガ。SFでは優勝争い時のピットインが裏目に出るも「違う判断はできなかった」



スーパーフォーミュラ



SF スーパーフォーミュラ 1 ヵ月前



“濃い週末”が続き、体調よりメンタルが大変だったフラガ。SFでは優勝争い時のピットインが裏目に出るも「違う判断はできなかった」





PACIFICのウマ娘BMWが殊勲のポール獲得！ 冨林勇佑がQ2で力走……しかし若手・藤原優汰の成長も大きな鍵となった



スーパーGT



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第5戦：鈴鹿



1 ヵ月前



PACIFICのウマ娘BMWが殊勲のポール獲得！ 冨林勇佑がQ2で力走……しかし若手・藤原優汰の成長も大きな鍵となった

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2026スーパーGT第6戦SUGO：決勝ハイライト



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第6戦：SUGO



26 日前



2026スーパーGT第6戦SUGO：決勝ハイライト





2026スーパーGT第5戦鈴鹿：決勝ハイライト



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第5戦：鈴鹿



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2026スーパーGT第5戦鈴鹿：決勝ハイライト





2026スーパーGT第4戦富士：決勝ハイライト



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第4戦：富士



2 ヵ月前



2026スーパーGT第4戦富士：決勝ハイライト





予選1-2-3-4ホンダ勢の“敗者”たち。ポール逃し悔しさ滲ませる大草りきと佐藤蓮「結果でお返ししたかった」「だいぶイージーに獲れたはず」



スーパーGT



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第5戦：鈴鹿



1 ヵ月前



予選1-2-3-4ホンダ勢の“敗者”たち。ポール逃し悔しさ滲ませる大草りきと佐藤蓮「結果でお返ししたかった」「だいぶイージーに獲れたはず」





ポールポジションの野村勇斗、GT500で鈴鹿に乗るのはこれが初日！ いざホンダ陣営の“主役”に踊り出さん「すごく意味のあるポール」



スーパーGT



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第5戦：鈴鹿



1 ヵ月前



ポールポジションの野村勇斗、GT500で鈴鹿に乗るのはこれが初日！ いざホンダ陣営の“主役”に踊り出さん「すごく意味のあるポール」





鈴鹿の予選で“プレリュード祭り”。ホンダ勢同士のポール争いをAstemoのルーキー野村が制す｜スーパーGT第5戦



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第5戦：鈴鹿



1 ヵ月前



鈴鹿の予選で“プレリュード祭り”。ホンダ勢同士のポール争いをAstemoのルーキー野村が制す｜スーパーGT第5戦





GT500はホンダのプレリュードが1-2-3-4！ GT300はウマ娘BMWが初PP｜スーパーGT第5戦鈴鹿：公式予選タイム結果



スーパーGT



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第5戦：鈴鹿



1 ヵ月前



GT500はホンダのプレリュードが1-2-3-4！ GT300はウマ娘BMWが初PP｜スーパーGT第5戦鈴鹿：公式予選タイム結果





前戦優勝のSTANLEYプレリュードに痛手。公式練習でのトラブルによるエンジン交換でペナルティストップ5秒



スーパーGT



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第5戦：鈴鹿



1 ヵ月前



前戦優勝のSTANLEYプレリュードに痛手。公式練習でのトラブルによるエンジン交換でペナルティストップ5秒





フリー走行から荒れ模様。液体漏れによる車両ストップ＆クラッシュが続発……ARTAワンツー発進｜スーパーGT第5戦鈴鹿：公式練習



スーパーGT



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第5戦：鈴鹿



1 ヵ月前



フリー走行から荒れ模様。液体漏れによる車両ストップ＆クラッシュが続発……ARTAワンツー発進｜スーパーGT第5戦鈴鹿：公式練習





名門インパルの心強いパートナー！ SDGが2027年もTEAM IMPULとのパートナーシップ継続へ



スーパーフォーミュラ



SF スーパーフォーミュラ 1 ヵ月前



名門インパルの心強いパートナー！ SDGが2027年もTEAM IMPULとのパートナーシップ継続へ





Moduloプレリュード、スーパーGT鈴鹿戦に向け無事修復完了！ 3週間前の富士で派手に宙を舞うもモノコック交換は免れる



スーパーGT



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第5戦：鈴鹿



1 ヵ月前



Moduloプレリュード、スーパーGT鈴鹿戦に向け無事修復完了！ 3週間前の富士で派手に宙を舞うもモノコック交換は免れる





seven x seven、スーパーGT今季残りレースで藤波清斗に代わり渡会太一を起用へ。「来季以降を見据えた決断」とハーヴィー監督



スーパーGT



SGT スーパーGT 1 ヵ月前



seven x seven、スーパーGT今季残りレースで藤波清斗に代わり渡会太一を起用へ。「来季以降を見据えた決断」とハーヴィー監督





オートポリス、コースに熊本地震の被害なし……地震後初のレースも先週末無事開催。花火大会とスーパーGTが復興支援イベントに



General



Misc General 2 ヵ月前



オートポリス、コースに熊本地震の被害なし……地震後初のレースも先週末無事開催。花火大会とスーパーGTが復興支援イベントに





現役GT500ドライバーが続々参戦表明の鈴鹿1000km。PONOSからエントリーの牧野任祐もワクワク「すごく盛り上がるレースになるのでは」



Intercontinental GT Challenge



Intercontinental GT Challenge 2 ヵ月前



現役GT500ドライバーが続々参戦表明の鈴鹿1000km。PONOSからエントリーの牧野任祐もワクワク「すごく盛り上がるレースになるのでは」





フラガ、大事故の翌週にスーパーフォーミュラで予選3番手の好走！「早くクルマに乗りたいと思っていた」



スーパーフォーミュラ



SF スーパーフォーミュラ



第8戦：SUGO



2 ヵ月前



フラガ、大事故の翌週にスーパーフォーミュラで予選3番手の好走！「早くクルマに乗りたいと思っていた」

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2026スーパーGT第6戦SUGO：決勝ハイライト



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26 日前



2026スーパーGT第6戦SUGO：決勝ハイライト





2026スーパーGT第5戦鈴鹿：決勝ハイライト



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第5戦：鈴鹿



1 ヵ月前



2026スーパーGT第5戦鈴鹿：決勝ハイライト





2026スーパーGT第4戦富士：決勝ハイライト



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第4戦：富士



2 ヵ月前



2026スーパーGT第4戦富士：決勝ハイライト

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