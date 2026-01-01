F1ニュース＆分析
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ステアリングからギターに持ち替え！ ローソン、F1アメリカGPを前に弟たちとライブに出演。特注ギターも限定販売決定
F1
F1 F1
シンガポールGP
2 時間前
ステアリングからギターに持ち替え！ ローソン、F1アメリカGPを前に弟たちとライブに出演。特注ギターも限定販売決定
【HRC渡辺康治社長独占インタビュー】厳しい戦い続くアストンマーティン・ホンダ、一体何が起きているのか？
F1
F1 F1
シンガポールGP
3 時間前
【HRC渡辺康治社長独占インタビュー】厳しい戦い続くアストンマーティン・ホンダ、一体何が起きているのか？
今はF1”外野”のマルコ、ソフトウェアバグを「恥ずべきこと」だと酷評。V8エンジン化は既定路線か？
F1
F1 F1
バーレーンGP
6 時間前
今はF1”外野”のマルコ、ソフトウェアバグを「恥ずべきこと」だと酷評。V8エンジン化は既定路線か？
F2行きの噂が加速する坪井翔、所属先はハイテックではない？ トヨタと欧州チームの提携はどうなる
FIA F2
F2 FIA F2 19 時間前
F2行きの噂が加速する坪井翔、所属先はハイテックではない？ トヨタと欧州チームの提携はどうなる
山本左近議員、F1日本GPを国として支える必要性を主張「我が国の貴重な国際的資産……開催権料への公的支援も選択肢のひとつ」
F1
F1 F1
シンガポールGP
19 時間前
山本左近議員、F1日本GPを国として支える必要性を主張「我が国の貴重な国際的資産……開催権料への公的支援も選択肢のひとつ」
FIA F2のミシェルCEO、カタールとアブダビの2戦は”予定通り開催”と断言「我々はその2戦でシーズンを終えたい」
FIA F2
F2 FIA F2 21 時間前
FIA F2のミシェルCEO、カタールとアブダビの2戦は”予定通り開催”と断言「我々はその2戦でシーズンを終えたい」
キャデラックの施設はメルセデスやレッドブル以上！ ボッタス＆ペレスが太鼓判。ただしチームは未だノーポイント
F1
F1 F1
シンガポールGP
21 時間前
キャデラックの施設はメルセデスやレッドブル以上！ ボッタス＆ペレスが太鼓判。ただしチームは未だノーポイント
元レッドブル代表のホーナー、メルセデス代表とのライバル関係は「芝居がかったように描かれた」
F1
F1 F1 22 時間前
元レッドブル代表のホーナー、メルセデス代表とのライバル関係は「芝居がかったように描かれた」
キャデラックF1、シンガポールGPでまたもブレーキに苦しむ。でも問題はほぼ解決？？
F1
F1 F1
シンガポールGP
1 日前
キャデラックF1、シンガポールGPでまたもブレーキに苦しむ。でも問題はほぼ解決？？
ハースF1小松礼雄代表、ラファエル・カマラ起用の理由を説明「TPCでの彼の走りは傑出していました。それだけです」
F1
F1 F1
シンガポールGP
1 日前
ハースF1小松礼雄代表、ラファエル・カマラ起用の理由を説明「TPCでの彼の走りは傑出していました。それだけです」
ホンダF1が100円ショップとコラボ！ HRCとDAISOがパートナーシップ締結「双方のブランド価値の最大化を図る」
F1
F1 F1 1 日前
ホンダF1が100円ショップとコラボ！ HRCとDAISOがパートナーシップ締結「双方のブランド価値の最大化を図る」
ラッセル、シンガポールGP決勝は”認定中古車”状態だった？ スプリントのクラッシュで中古パーツ使用を余儀なくされる
F1
F1 F1
シンガポールGP
1 日前
ラッセル、シンガポールGP決勝は”認定中古車”状態だった？ スプリントのクラッシュで中古パーツ使用を余儀なくされる
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【HRC渡辺康治社長独占インタビュー】厳しい戦い続くアストンマーティン・ホンダ、一体何が起きているのか？
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3 時間前
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2.
2026年マカオGP、日本勢は5人参戦！ 山越陽悠は昨年優勝チームから……トムスも自前マシン投入で気合い十分
Other open wheel
Other open wheel 20 時間前
2026年マカオGP、日本勢は5人参戦！ 山越陽悠は昨年優勝チームから……トムスも自前マシン投入で気合い十分
3.
ホンダF1が100円ショップとコラボ！ HRCとDAISOがパートナーシップ締結「双方のブランド価値の最大化を図る」
F1
F1 1 日前
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4.
ドゥカティ移籍の理由は”倒す”じゃない。アコスタ「史上最高のライダーから学べる最後の機会」
MotoGP
MotoGP
インドネシアGP
5 時間前
ドゥカティ移籍の理由は”倒す”じゃない。アコスタ「史上最高のライダーから学べる最後の機会」
5.
山本左近議員、F1日本GPを国として支える必要性を主張「我が国の貴重な国際的資産……開催権料への公的支援も選択肢のひとつ」
F1
F1
シンガポールGP
19 時間前
山本左近議員、F1日本GPを国として支える必要性を主張「我が国の貴重な国際的資産……開催権料への公的支援も選択肢のひとつ」
ハースF1、ラファエル・カマラ起用を発表。エステバン・オコンの後任にフェラーリ育成のルーキーを据える
F1
F1 F1
シンガポールGP
1 日前
ハースF1、ラファエル・カマラ起用を発表。エステバン・オコンの後任にフェラーリ育成のルーキーを据える
”阿吽の呼吸”で無線トラブルも乗り越えた絆。フェルスタッペン次期エンジニアに期待される能力とは
F1
F1 F1
シンガポールGP
1 日前
”阿吽の呼吸”で無線トラブルも乗り越えた絆。フェルスタッペン次期エンジニアに期待される能力とは
ガスリー、悪夢のシンガポールGP……マシンの挙動に苦しみ無得点「アクセルを踏むとマシンが横滑りしちゃうんだ」
F1
F1 F1
シンガポールGP
1 日前
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コラピント、暴走気味の母国アルゼンチンのファンにメッセージ「擁護しているみたいだけど、僕の未来のためにはならない」
F1
F1 F1
シンガポールGP
1 日前
コラピント、暴走気味の母国アルゼンチンのファンにメッセージ「擁護しているみたいだけど、僕の未来のためにはならない」
バレンティーノ・ロッシvsマックス・フェルスタッペンの真剣勝負が実現。ふたりの王者が今週末のGTWC欧州最終戦に出走。早くも牽制！？
F1
F1 F1
シンガポールGP
2 日前
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元レッドブル代表、フェルスタッペンの相棒候補にアロンソとルクレール浮上も「私ではない”誰か”に却下された」過去明かす
F1
F1 F1 2 日前
元レッドブル代表、フェルスタッペンの相棒候補にアロンソとルクレール浮上も「私ではない”誰か”に却下された」過去明かす
レッドブル、ローレン・メキーズ代表と2031年まで契約。復調で波に乗るチームの体制を固める
F1
F1 F1
シンガポールGP
2 日前
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ピアストリ「タイヤのパンクが、結果的に助けになった」シンガポールはハミルトン抜き5位
F1
F1 F1
シンガポールGP
2 日前
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アントネッリ、3位表彰台もブレーキングに苦しむ。新パッケージには手応え「まだ許容範囲が狭いけど、理解できれば速くなるはず」
F1
F1 F1
シンガポールGP
2 日前
アントネッリ、3位表彰台もブレーキングに苦しむ。新パッケージには手応え「まだ許容範囲が狭いけど、理解できれば速くなるはず」
連勝レッドブルは最強チームじゃない？ フェラーリ代表語る「スタート直後の1コーナーをうまくやれていれば、我々が勝ったかもしれない」
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F1 F1
シンガポールGP
3 日前
連勝レッドブルは最強チームじゃない？ フェラーリ代表語る「スタート直後の1コーナーをうまくやれていれば、我々が勝ったかもしれない」
フェルスタッペン、F1にインディカーに近い”プッシュ・トゥ・パス”導入を支持「V8に小さなバッテリーを加えれば……」
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F1 F1
バーレーンGP
3 日前
フェルスタッペン、F1にインディカーに近い”プッシュ・トゥ・パス”導入を支持「V8に小さなバッテリーを加えれば……」
戦略ミスを猛省のハミルトン、次戦アメリカGPでの挽回をファンに誓う「次は必ず巻き返す」
F1
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シンガポールGP
3 日前
戦略ミスを猛省のハミルトン、次戦アメリカGPでの挽回をファンに誓う「次は必ず巻き返す」
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12 日前
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【ハイライト】F1 第15戦 アゼルバイジャン 決勝｜2026
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アゼルバイジャンGP
18 日前
【ハイライト】F1 第15戦 アゼルバイジャン 決勝｜2026
アントネッリの”悪癖”にウルフ代表もハラハラ「白線が見えていないみたいだから、お尻の下に枕でも挟もうか」
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シンガポールGP
3 日前
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F1がルワンダと10年契約を締結！ 最短で2030年にレース開催へ。アフリカ大陸での開催は1993年の南アフリカGP以来
F1
F1 F1 3 日前
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ノリス、土曜日の”致命的ミス”でこってり絞られた？ 「もうあんなことしない……チームを失望させた」と態度変える
F1
F1 F1
シンガポールGP
3 日前
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レッドブル、ADUO制度の微調整に向けFIAに協力「最初の評価には驚いた」
F1
F1 F1
バーレーンGP
3 日前
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マクラーレン、今季マシンのアップデート継続へ。段階的な新パーツ投入で「実力で表彰台を争える状態になることを期待」
F1
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シンガポールGP
4 日前
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アップデートで明暗。レッドブルはメルセデスを超えたのか？ ラッセル「今はレッドブルが倒すべきチーム」
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シンガポールGP
4 日前
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ローソン、シンガポールで10ポイント荒稼ぎ……レーシングブルズ”100点”到達「でも、まだ安心できない。今後何が起きるか分からないからね」
F1
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シンガポールGP
4 日前
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F1分析｜フェルスタッペン、VSC中にピットストップしたかった？ ”壊れかけのラジオ”越しの訴え。フェラーリは戦略失敗
F1
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シンガポールGP
4 日前
F1分析｜フェルスタッペン、VSC中にピットストップしたかった？ ”壊れかけのラジオ”越しの訴え。フェラーリは戦略失敗
レッドブルに起きた無線トラブル。解決策は必須……しかしフェルスタッペンは冗談飛ばす「GPは僕の声が聞こえなくて喜んだんじゃない？」
F1
F1 F1
シンガポールGP
4 日前
レッドブルに起きた無線トラブル。解決策は必須……しかしフェルスタッペンは冗談飛ばす「GPは僕の声が聞こえなくて喜んだんじゃない？」
ルクレール、スタート直後の攻防でリスク冒さず「そうしなかったら壁に突っ込んでいただろう」
F1
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シンガポールGP
4 日前
ルクレール、スタート直後の攻防でリスク冒さず「そうしなかったら壁に突っ込んでいただろう」
メルセデスのウルフ代表、連勝レッドブル＆フェルスタッペン賞賛「脱帽するしかない」自チームはアップデートで悩みも
F1
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5 日前
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3位アントネッリ、次戦アメリカGPでの戴冠の可能性が浮上し「え、ほんとに！？」
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5 日前
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【ハイライト】F1 第15戦 アゼルバイジャン 決勝｜2026
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18 日前
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フェルスタッペン、シンガポールGP未勝利の呪い解いて2連勝「ここまで長かった」
F1
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シンガポールGP
5 日前
フェルスタッペン、シンガポールGP未勝利の呪い解いて2連勝「ここまで長かった」
全部自分のせいだ……ルイス・ハミルトン、戦略ミスの責任を認める「チームに貢献したかった。次、必ず挽回する」
F1
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シンガポールGP
5 日前
全部自分のせいだ……ルイス・ハミルトン、戦略ミスの責任を認める「チームに貢献したかった。次、必ず挽回する」
アロンソ、ホンダ製PUの奇妙な挙動に苦しむ「マシンがサーキットのどこにいるのか、正確に把握できていなかったみたいだ」｜F1シンガポールGP
F1
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シンガポールGP
5 日前
アロンソ、ホンダ製PUの奇妙な挙動に苦しむ「マシンがサーキットのどこにいるのか、正確に把握できていなかったみたいだ」｜F1シンガポールGP
目指していた結果には届かなかった……ホンダF1折原エンジニア、シンガポールGPを振り返る「ある程度の期待を持って準備してきたが」
F1
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シンガポールGP
5 日前
目指していた結果には届かなかった……ホンダF1折原エンジニア、シンガポールGPを振り返る「ある程度の期待を持って準備してきたが」
最強フェルスタッペン降臨！ 全周リードでシンガポール初制覇。アントネッリ3位で初王座に王手！｜F1シンガポールGP決勝
F1
F1 F1
シンガポールGP
5 日前
最強フェルスタッペン降臨！ 全周リードでシンガポール初制覇。アントネッリ3位で初王座に王手！｜F1シンガポールGP決勝
F1シンガポールGP決勝速報｜フェルスタッペン、全周リードの完勝！ ルクレールが2位。アストンマーティン・ホンダのアロンソは16位
F1
F1 F1
シンガポールGP
5 日前
F1シンガポールGP決勝速報｜フェルスタッペン、全周リードの完勝！ ルクレールが2位。アストンマーティン・ホンダのアロンソは16位
トラブル相次ぐハジャー、PU交換による”仕切り直し”求める「僕は走りたい。それだけなんだよ……」
F1
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シンガポールGP
5 日前
トラブル相次ぐハジャー、PU交換による”仕切り直し”求める「僕は走りたい。それだけなんだよ……」
アストンマーティン・ホンダ、F1シンガポールGPは2台揃ってピットレーンスタートに。アロンソはターボとサスペンションを交換
F1
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シンガポールGP
5 日前
アストンマーティン・ホンダ、F1シンガポールGPは2台揃ってピットレーンスタートに。アロンソはターボとサスペンションを交換
FIA、シンガポールGPのスプリント予選で起きた”オーバーテイクシステム不作動”トラブルを説明「最悪の事態」と認める
F1
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シンガポールGP
5 日前
FIA、シンガポールGPのスプリント予選で起きた”オーバーテイクシステム不作動”トラブルを説明「最悪の事態」と認める
メルセデス、スプリントでクラッシュのラッセル擁護。新パッケージにはようやく明るい兆し見えた？
F1
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シンガポールGP
5 日前
メルセデス、スプリントでクラッシュのラッセル擁護。新パッケージにはようやく明るい兆し見えた？
ジョージ・ラッセル、今シーズンの苦境はチームのせいではなく自分のせい「運は関係なく……十分なパフォーマンスを発揮できなかった」
F1
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シンガポールGP
5 日前
ジョージ・ラッセル、今シーズンの苦境はチームのせいではなく自分のせい「運は関係なく……十分なパフォーマンスを発揮できなかった」
マクラーレン代表、シンガポールGPスプリントでの同士討ちに憤慨「チームの利益以上に重要なことはない。奴らに改めてそれを伝える！」
F1
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シンガポールGP
6 日前
マクラーレン代表、シンガポールGPスプリントでの同士討ちに憤慨「チームの利益以上に重要なことはない。奴らに改めてそれを伝える！」
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12 日前
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【ハイライト】F1 第15戦 アゼルバイジャン 決勝｜2026
F1
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アゼルバイジャンGP
18 日前
【ハイライト】F1 第15戦 アゼルバイジャン 決勝｜2026
もっとポテンシャルあったのに……ハミルトン、不安定になったマシンを悔やむ「決勝は2対1でプレッシャーをかけたい」
F1
F1 F1
シンガポールGP
6 日前
もっとポテンシャルあったのに……ハミルトン、不安定になったマシンを悔やむ「決勝は2対1でプレッシャーをかけたい」
ハミルトンに会うため1万km……キム・カーダシアンがプライベートジェットでシンガポールへ。勝利の女神になれるか？
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シンガポールGP
6 日前
ハミルトンに会うため1万km……キム・カーダシアンがプライベートジェットでシンガポールへ。勝利の女神になれるか？
フェルスタッペン、シンガポールGP初優勝に向け油断せず「ロングランは誰もできていない。スタートは改善しなきゃね」
F1
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シンガポールGP
6 日前
フェルスタッペン、シンガポールGP初優勝に向け油断せず「ロングランは誰もできていない。スタートは改善しなきゃね」
ジョージ・ラッセルの悪夢のような1日……スプリントで首位浮上も1周目にクラッシュ「すべては僕のミスが原因」
F1
F1 F1
シンガポールGP
6 日前
ジョージ・ラッセルの悪夢のような1日……スプリントで首位浮上も1周目にクラッシュ「すべては僕のミスが原因」
ホンダF1、シンガポールGPの2日目は望んでいた結果に届かず……折原エンジニア「それでもパッケージへの理解が深まった」
F1
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シンガポールGP
6 日前
ホンダF1、シンガポールGPの2日目は望んでいた結果に届かず……折原エンジニア「それでもパッケージへの理解が深まった」
フェルナンド・アロンソ、決勝に向けてホンダPUの交換を決断「予選ではペースが上がらなかった」
F1
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シンガポールGP
6 日前
フェルナンド・アロンソ、決勝に向けてホンダPUの交換を決断「予選ではペースが上がらなかった」
完全復調！ フェルスタッペン2戦連続PP獲得。フェラーリ勢が続く。アストンマーティン・ホンダはQ1突破できず｜F1シンガポールGP予選
F1
F1 F1
シンガポールGP
6 日前
完全復調！ フェルスタッペン2戦連続PP獲得。フェラーリ勢が続く。アストンマーティン・ホンダはQ1突破できず｜F1シンガポールGP予選
F1シンガポールGP予選速報｜フェルスタッペンが最速PP獲得。フェラーリ勢が2＆3番手。アストンマーティン・ホンダは2台揃ってQ1敗退
F1
F1 F1
シンガポールGP
6 日前
F1シンガポールGP予選速報｜フェルスタッペンが最速PP獲得。フェラーリ勢が2＆3番手。アストンマーティン・ホンダは2台揃ってQ1敗退
マクラーレン、シンガポールGPのスプリントで”最悪”同士討ち。撃墜ノリスにペナルティの可能性？「僕にはあそこに飛び込む権利があった」
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シンガポールGP
6 日前
マクラーレン、シンガポールGPのスプリントで”最悪”同士討ち。撃墜ノリスにペナルティの可能性？「僕にはあそこに飛び込む権利があった」
頭を抱えるメルセデス。比較テストでアップデート不発が浮き彫りに「どちらのマシンもバランスは良くないが……」
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シンガポールGP
6 日前
頭を抱えるメルセデス。比較テストでアップデート不発が浮き彫りに「どちらのマシンもバランスは良くないが……」
F1シンガポールGP、スプリント開始遅延＆大混乱の影響で、予選の開始時刻遅延が発表
F1
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シンガポールGP
6 日前
F1シンガポールGP、スプリント開始遅延＆大混乱の影響で、予選の開始時刻遅延が発表
わずか100kmながら色んなことがありすぎた！ 大雨、ラッセル痛恨リタイア、そしてマクラーレン同士討ち……優勝フェルスタッペン｜F1シンガポールGPスプリント
F1
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6 日前
わずか100kmながら色んなことがありすぎた！ 大雨、ラッセル痛恨リタイア、そしてマクラーレン同士討ち……優勝フェルスタッペン｜F1シンガポールGPスプリント
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18 日前
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